POL-DA: Neckarsteinach: Rund 200 Europaletten entwendet
Polizei sucht Zeugen
Neckarsteinach (ots)
Zwischen Donnerstagnachmittag (18.6.) und Montagmorgen (22.6.) entwendeten bislang unbekannte Täter rund zweihundert Europaletten. Die Paletten waren auf einem gewerblich genutzten Gelände in der Hirschhorner Straße gelagert.
Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung.
Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/9305-0 in Verbindung zu setzen.
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