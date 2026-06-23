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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Rund 200 Europaletten entwendet
Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (18.6.) und Montagmorgen (22.6.) entwendeten bislang unbekannte Täter rund zweihundert Europaletten. Die Paletten waren auf einem gewerblich genutzten Gelände in der Hirschhorner Straße gelagert.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe mit der Beute, für deren Abtransport wohl ein Fahrzeug genutzt wurde, in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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