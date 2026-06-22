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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ruft Polizei auf den Plan

Erbach (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Michelstädter Straße löste am Freitagabend (19.6.) gegen 19 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus.

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 49 und 55 Jahren aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus körperlich attackiert und verletzt worden sein. Der 49-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung am Kopf verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort zwei Personen im Alter von 33 und 36 Jahren festgenommen werden. Diese stehen im Verdacht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Eine Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

Das Kommissariat 41 der Erbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06062/9530 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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