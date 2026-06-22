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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Trickdiebe erbeuten Goldkette
Polizei ermittelt und warnt

Rüsselsheim (ots)

Ein 71-jähriger Mann wurde am Sonntag (21.6.) durch einen Trickdiebstahl um sein Hab und Gut gebracht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Hessenring. Der Senior war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau, welche mit einem Auto neben ihm anhielten, nach dem Weg gefragt.

Durch geschickte Ablenkung gelang es den Tätern hierbei, die Goldkette des 71-Jähigen unbemerkt gegen eine wertlose Kette auszutauschen. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit dem Auto vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 bis 50 Jahre alt sein sowie dunkle Haare und eine kräftige Statur haben. Zur Tatzeit soll er ein helles T-Shirt getragen haben.

Seine Komplizin wird auf etwa 40 Jahre geschätzt. Bekleidet war sie mit blauer Oberbekleidung und einem schwarzen Kopftuch.

Die Kripo in Rüsselheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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