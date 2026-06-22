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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim/Darmstadt: Vorfahrtsstreitigkeiten enden in Verkehrsunfallflucht
Vorläufige Festnahme eines 47-Jährigen

Seeheim/Darmstadt (ots)

Nachdem es am Samstag (20.6.) zu einer Verkehrsunfallflucht kam und ein 23-Jähriger hierbei verletzt wurde, konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ein 47 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem 23- und dem 47-Jährigen zu Vorfahrtsstreitigkeiten gekommen sein. Im Anschluss bremste der 47-Jährige mit seinem Auto den jungen Mann zum Stillstand aus und suchte weiterhin verbal die Konfrontation mit ihm. Letztlich fuhr der 47-Jährige nach derzeitigen Ermittlungen mit erhöhter Geschwindigkeit rückwärts gegen das Auto des 23-Jährigen. Der 23-Jährige, der neben seinem Auto stand wurde durch die Kollision beider Autos von seiner eigenen Beifahrertür erfasst und gegen eine Metallstange geschleudert. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen.

Der 47-Jährige flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ihn eine Streife des 2. Polizeireviers im Bereich seiner Wohnanschrift in Darmstadt vorläufig festnehmen. Sie brachten ihn auf die nächstgelegene Polizeiwache, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste.

Das Auto des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in Straßenverkehr, Nötigung und Verkehrsunfallflucht, verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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