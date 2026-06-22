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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/Rüsselsheim: Auto gestohlen und im Parkhaus Gas gegeben
Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg/Rüsselsheim am Main (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (18.6.), 22 Uhr, und Freitagvormittag (19.6.), 11 Uhr, ein Auto der Marke "Opel" entwendet haben, hatten sie mit diesem nichts Gutes im Sinn.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang auf eine Terrasse eines Hauses in der Dammstraße in Ginsheim-Gustavsburg und erbeuteten dort den Fahrzeugschlüssel für den "Grandland". Mit dem weißen Gefährt flüchteten sie zunächst im Anschluss in unbekannte Richtung.

Am Freitagabend (19.6.) informierten Zeugen die Polizei, dass gegen 22.15 Uhr ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Parkhaus in der Mainzer Straße in Rüsselsheim fahren würde. Der aufmerksame Zeuge konfrontierte die vier Fahrzeuginsassen mit ihrem Fahrstil, woraufhin die Jugendlichen zu Fuß in Richtung der Mainzer Straße flüchteten. Das zurückgelassene Auto konnte dem Diebstahl zugeordnet werden und Beamte stellten es sicher. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den möglichen Tätern verlief bislang noch ohne Erfolg.

Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 17 Jahren alt sein und laut Zeugenaussagen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer von den Jugendlichen trug eine Umhängetasche, zwei trugen eine Kappe.

Ob die vier Jugendlichen auch für den Diebstahl verantwortlich sind bedarf weiterer Ermittlungen. Die Rüsselsheimer Kripo ist nun mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Maßnahmen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität der Jugendlichen, werden gebeten, mit der Kripo in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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