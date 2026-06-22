PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ermittlungen nach Brand in Imbiss

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Brand in der Marktstraße am frühen Montagmorgen (22.6.) ermittelt die Polizei und fahndet nach einem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen.

Gegen 04.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert und ein lauter Knall sowie ein Feuer in einem dortigen Imbiss gemeldet. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte die letzten Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann die Scheibe des Imbisses eingeschlagen und im Inneren ein Feuer gelegt haben. Im Anschluss flüchtete er vom Tatort in Richtung Bahnhof.

Die Person trug zur Tatzeit einen blauen Hoodie mit weißer Aufschrift im Brustbereich, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe sowie eine weiße OP-Maske. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang noch ohne Erfolg blieben.

Die weiteren Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist und die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 10:46

    POL-DA: Weiterstadt: Brand eines Autos ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

    Weiterstadt (ots) - Am Samstagabend (20.6.) rief ein brennendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 42 die Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass ein Auto der Marke "Audi" brennen soll. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und im Anschluss ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 10:16

    POL-DA: Raunheim: 29-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt / Kriminalpolizei ermittelt

    Raunheim (ots) - Bei einem handfesten Streit in einer Wohnung in der Ludwigstraße in der Nacht zum Montag (22.6.) wurde ein 29-Jähriger schwer verletzt, jetzt ermittelt die Rüsselsheimer Kriminalpolizei. Anwohner alarmierten gegen 2 Uhr die Polizei und meldeten lautstarke Streitigkeiten in der Nachbarschaft. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in dem Anwesen aus ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 09:28

    POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen / Staatschutz ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Am Sonntagnachmittag (21.6.) sorgte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Karlsruher Straße, Ecke Rüdesheimer Straße für Aufsehen. Gegen 13.30 Uhr soll der Unbekannte unter anderem lautstark Naziparolen gerufen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief bislang noch ohne Erfolg. Aufgrund des Verdachts des Verwendens von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren