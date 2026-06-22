Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ermittlungen nach Brand in Imbiss

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Brand in der Marktstraße am frühen Montagmorgen (22.6.) ermittelt die Polizei und fahndet nach einem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen.

Gegen 04.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert und ein lauter Knall sowie ein Feuer in einem dortigen Imbiss gemeldet. Die herbeigeeilte Feuerwehr konnte die letzten Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann die Scheibe des Imbisses eingeschlagen und im Inneren ein Feuer gelegt haben. Im Anschluss flüchtete er vom Tatort in Richtung Bahnhof.

Die Person trug zur Tatzeit einen blauen Hoodie mit weißer Aufschrift im Brustbereich, eine dunkle Hose, schwarze Schuhe sowie eine weiße OP-Maske. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die bislang noch ohne Erfolg blieben.

Die weiteren Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt geführt.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist und die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu melden.

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