Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Brand eines Autos ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Weiterstadt (ots)

Am Samstagabend (20.6.) rief ein brennendes Fahrzeug auf der Bundesstraße 42 die Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass ein Auto der Marke "Audi" brennen soll. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und im Anschluss löschen. Die Fahrbahn musste für die Löscharbeiten zeitweise vollgesperrt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben allesamt unverletzt. Ein Stadtpolizist musste aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Grünfläche mit in Leidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Wie hoch der Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

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