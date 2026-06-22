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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen
Staatschutz ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.6.) sorgte ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Karlsruher Straße, Ecke Rüdesheimer Straße für Aufsehen.

Gegen 13.30 Uhr soll der Unbekannte unter anderem lautstark Naziparolen gerufen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm verlief bislang noch ohne Erfolg. Aufgrund des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt nun der polizeiliche Staatschutz.

Der Mann soll circa 45 Jahre alt, 1,90 Meter groß und schlanker Statur sein. Er soll blonde, lange Haare und Tattoos an den Armen und Beinen getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer kurzen Hose, hellen Sportschuhen, einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Sonnenbrille und einer Kappe bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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