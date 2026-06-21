Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand vor Eingangsbereich eines Einfamilienhaus in Rimbach

Rimbach (ots)

Am Sonntagabend (21.06.), um kurz vor 17:00 Uhr, wurde der Polizei und der Feuerwehr ein Brand im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses gemeldet. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hat sich vor dem Hauseingang in Hochparterre deponierter Unrat und ein Sack Kohle aus bislang nicht bekannten Gründen entzündet. Das Feuer schlug auf die Regenrinne, kleine Teile des Daches sowie dem Treppengeländer über und konnte aber schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die einzige Bewohnerin durch Einatmen von Rauchgas leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich befinden. Die Kriminalpolizei K10 in Heppenheim übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

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