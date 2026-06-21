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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen gesucht nach Brand in Michelstadt

Michelstadt (ots)

In Michelstadt kam es am Samstagabend (21.06.2026. 18:57 Uhr), aus bislang unbekannten Gründen, zu einem Teilbrand eines Lagerhauses in der Walther-Rathenau-Alle. Rund 40 Feuerwehrkräfte verhinderten die Ausweitung auf das gesamte Gebäude. Zu einer Gefährdung der Bevölkerung kam es zu keinem Zeitpunkt.

Der entstandene Sachschaden befindet sich im unteren sechsstelligen Bereich bei ca. 100.000 Euro. Hinweise werden an die Polizei Erbach, Tel. 06062/9530, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Gunold, POK'in / Hauk, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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