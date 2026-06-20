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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach: Polizei sucht Zeugen nach Alleinunfall von E-Bikefahrer

Wald-Michelbach (ots)

Am Samstag (20.06.) wurde die Polizeistation Wald-Michelbach gegen 14:00 Uhr aufgrund eines gestürzten E-Bikefahrers in der Schönbrunner Straße in 69434 Hirschhorn verständigt.

Ein 63 jähriger E-Bikefahrer war an einer bislang unbekannten Örtlichkeit ohne Fremdeinwirkung zu Sturz gekommen. Nach dem Sturz, bei dem er sich schwer am Kopf verletzte, fuhr er noch zwischen 10 Minuten bis eine Stunde weiter, bis die Polizei verständigt wurde. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der verletzte Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Da der genaue Unfallort nicht bekannt ist, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer: 05207 / 94050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Berichterstatter: Keller, PHK
Sachbearbeiterin: Bethke, POKín; Polizeistation Wald-Michelbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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