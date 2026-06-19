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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 27-Jährige beleidigt und beschmutzt
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem eine 27 Jahre alte Frau auf volksverhetzende Art und Weise von einer bislang unbekannten Täterin am Freitagmorgen (19.6.) beleidigt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll die Täterin auf dem Karolinenplatz gegen 8.45 ohne Anlass auf die 27-Jährige zugegangen sein und sie unter anderem volksverhetzend beleidigt haben. Im Anschluss beschmutzte sie ihre Kleidung und ihre mitgeführte Stofftasche mit einem Getränk, indem sie dieses auf sie spritzte und flüchtete letztlich in unbekannte Richtung.

Die Unbekannte soll zwischen 40 und 50 Jahren alt und 1,75 Meter groß gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt soll sie mit einem pinken T-Shirt und einem Rock bekleidet gewesen sein und eine Tüte mit sich geführt haben. Zudem trug sie mittellanges, zum Zopf gebundenes weißes Haar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, mit dem polizeilichen Staatschutz unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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