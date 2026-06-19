Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Rücknahme der Vermisstenfahndung

83-Jährige tot aufgefunden

Lampertheim (ots)

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 83 Jahre alten Frau aus Lampertheim eingestellt, die seit Montagabend (15.6.) als vermisst gemeldet war. Die Gesuchte wurde am Donnerstagabend (18.6.) tot aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

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