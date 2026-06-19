PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Rücknahme der Vermisstenfahndung
83-Jährige tot aufgefunden

Lampertheim (ots)

Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 83 Jahre alten Frau aus Lampertheim eingestellt, die seit Montagabend (15.6.) als vermisst gemeldet war. Die Gesuchte wurde am Donnerstagabend (18.6.) tot aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 10:53

    POL-DA: Bensheim: Steinewurf auf Parkhausdeck /Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf nach ersten Ermittlungen am Donnerstag (18.6.), in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr, Steine von einem Hochhaus im Bereich der Straße "Am Güterbahnhof" auf das darunterliegende Parkhausdeck. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dadurch die Heckscheibe eines dort abgestellten Opel beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt nach derzeitigen Ermittlungsstand im ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 10:41

    POL-DA: Bensheim: In Keller eingebrochen und Fahrrad gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

    Bensheim (ots) - Zwischen Mittwochabend (17.6.), 21 Uhr, und Donnerstagabend (18.6.), 19 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Eschenstraße ins Visier genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Haus und begaben sich in den Keller. Dort gelangte es ihnen einen Kellerverschlag ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 10:35

    POL-DA: Bensheim-Auerbach: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck / Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag (18.6.) gegen 12.45 Uhr schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine 75-jährige Seniorin um ihr Bargeld sowie Schmuck zu bringen. Die Unbekannten gaben sich als falsche Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte einer der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren