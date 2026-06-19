POL-DA: Lampertheim: Rücknahme der Vermisstenfahndung
83-Jährige tot aufgefunden
Lampertheim (ots)
Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 83 Jahre alten Frau aus Lampertheim eingestellt, die seit Montagabend (15.6.) als vermisst gemeldet war. Die Gesuchte wurde am Donnerstagabend (18.6.) tot aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell