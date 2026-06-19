Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: In Keller eingebrochen und Fahrrad gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Zwischen Mittwochabend (17.6.), 21 Uhr, und Donnerstagabend (18.6.), 19 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Eschenstraße ins Visier genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen Zugang in das Haus und begaben sich in den Keller. Dort gelangte es ihnen einen Kellerverschlag zu betreten und unter anderem ein Rennrad sowie Bargeld zu erbeuten. Anschließend suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Ob die Täter für den Transport des Rades ein Fahrzeug nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 bei der Heppenheimer Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell