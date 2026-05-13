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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisiert und berauscht auf Elektrorollern unterwegs

Erfurt (ots)

Gleich zwei Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss beendete die Erfurter Polizei am frühen Mittwochmorgen (13.05.2026). Gegen 03:20 Uhr kontrollierten Beamte in der Straße Am Kühlhaus einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,2 Promille. Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Wenig später geriet ein weiterer E-Scooter-Fahrer in den Fokus der Polizei. Gegen 04:45 Uhr kontrollierten Beamte den 43-Jährigen in der Friedrich-List-Straße. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Zudem bestand für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz. Auch dieser Mann musste seine Fahrt beenden und sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurden entsprechende Anzeigen, u. a. wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, erstattet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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