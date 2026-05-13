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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großes Glück bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn

LPI-EF: Großes Glück bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn
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Erfurt (ots)

Offenbar großes Glück hatte heute Morgen ein 9-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn in Erfurt. Kurz vor 07:30 Uhr war das Kind mit seinem Fahrrad auf der Leipziger Straße in Richtung Hallesche Straße unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen wechselte der Junge auf Höhe der Altonaer Straße die Straßenseite und übersah dabei eine in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der 9-Jährige stürzte und sein Fahrrad unter die Straßenbahn geriet. Trotz der Kollision erlitt das Kind nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes vermutlich nur leichte Verletzungen. Auch sein Fahrrad wurde offenbar nur leicht beschädigt; nach ersten Feststellungen hatte sich lediglich der Lenker verdreht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Straßenbahn war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht bezifferbar. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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