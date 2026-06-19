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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck
Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (18.6.) gegen 12.45 Uhr schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine 75-jährige Seniorin um ihr Bargeld sowie Schmuck zu bringen.

Die Unbekannten gaben sich als falsche Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand das Wasser überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte einer der Täter die Seniorin ab und der andere erbeutete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen in der Schillerstraße machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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