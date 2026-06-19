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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Roadpol-Aktionswoche "Alcohol&Drugs" - Polizeikontrolle - E-Scooter Fahrer mit 1,49 Promille

Erbach (ots)

Die Verkehrssicherheitsarbeit zählt zu den Hauptaufgaben der Polizei in Südhessen. Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Erbach führten daher im Rahmen der Roadpol-Aktionswoche "Alcohol & Drugs" am Donnerstagabend (18.6.) eine entsprechende Kontrolle in der Carl-Benz-Straße in Erbach durch. Hierbei stoppten die Ordnungshüter insgesamt 23 Fahrzeuge und nahmen 31 Insassen genauer unter die Lupe.

Hierbei wurde ein 36 Jahre alter, unter Alkoholeinfluss stehender E-Scooter Fahrer gestoppt. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,49 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Verkehrskontrollen der Polizei mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr werden auch über die Roadpol-Aktionswoche hinaus fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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