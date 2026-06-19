Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Goldkette bei Umarmung gestohlen

Polizei warnt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Diebin brachte am Donnerstagabend (18.6.) eine 85-jährige Dame mit einer kriminellen Masche um ihr Hab und Gut.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Unbekannte zwischen 18 und 18.30 Uhr die Seniorin in unmittelbarer Nähe zu einem Hofladen in der Straße "Orfelder Rod" in ein Gespräch verwickelt und sie im Anschluss umarmt haben. Bei der Umarmung tauschte sie die am Hals getragene Goldkette der Seniorin mit einer falschen aus und suchte im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Die unbekannte Täterin soll circa 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß und kräftiger Statur sein. Zum Tatzeitpunkt soll sie mit einem dunklen Kopftuch bekleidet gewesen sein und einen Rucksack mit sich geführt haben. Auffallend sollen zwei fehlende Zähne im oberen Gebiss sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 bei der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders in Menschenansammlungen und bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke. Tragen Sie Wertgegenstände sicher: Verstecken Sie Schmuck und Geldbörsen möglichst unter der Kleidung oder in verschlossenen Taschen, die schwer zugänglich sind.

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