Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Lorsch gesucht

Lorsch (ots)

Am Donnerstag den 18.06. zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Kirchstraße (Höhe Hausnummer 7) auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (grauer Audi) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den grauen Audi vermutlich beim Ein-/Ausparken. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 5000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

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