Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 35-jährigem Mann

Polizei bittet um Mithilfe

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Rüsselsheim (ots)

Seit Sonntag, 14. Juni 2026, wird der 35-jährige Georg Knoll vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 12 Uhr im Bereich der Ernst-Reuter-Straße gesehen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Herr Knoll ist 1,62 Meter groß, hat eine athletische Statur und kurze dunkle Haare. Er trägt vermutlich ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Herrn Knoll seit dem 14. Juni 2026 gesehen?

- Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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