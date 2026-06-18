PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 35-jährigem Mann
Polizei bittet um Mithilfe

POL-DA: Rüsselsheim: Öffentlichkeitsfahndung nach 35-jährigem Mann / Polizei bittet um Mithilfe
  • Bild-Infos
  • Download

Rüsselsheim (ots)

Seit Sonntag, 14. Juni 2026, wird der 35-jährige Georg Knoll vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt gegen 12 Uhr im Bereich der Ernst-Reuter-Straße gesehen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Herr Knoll ist 1,62 Meter groß, hat eine athletische Statur und kurze dunkle Haare. Er trägt vermutlich ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

   - Wer hat Herrn Knoll seit dem 14. Juni 2026 gesehen?
   - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten 
     machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 12:46

    POL-DA: Lampertheim: Dieb erbeutet Geld und Portemonnaie / Zeugen gesucht

    Lampertheim (ots) - Ein Krimineller hatte am Mittwochabend (17.6.) nichts Gutes im Sinn. Gegen 17.20 Uhr betrat er ein Geschäft in der Kaiserstraße und fragte zunächst nach einer Preisliste. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Täter Bargeld aus der Kasse sowie das Portemonnaie einer Mitarbeiterin zu entwenden. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 12:04

    POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien auf Gehweg / Wer kann Hinweise geben?

    Rüsselsheim (ots) - Nach einer Sachbeschädigung im Bereich einer Fußgängerunterführung in der Alzeyer Straße hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen (17.6.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschmierten bislang unbekannte ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 11:47

    POL-DA: Groß-Gerau: Auf Handtasche abgesehen / Polizei sucht Zeugen

    Groß-Gerau (ots) - Die Handtasche einer 75-jährigen Frau geriet am Mittwochnachmittag (17.6.) gegen 16.45 Uhr in das Visier eines bislang unbekannten Kriminellen. Im Bereich der Schöneckenstraße entriss dieser der Frau die Handtasche und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Passanten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf und konnten der Seniorin die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren