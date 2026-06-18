Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Auf Handtasche abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots)

Die Handtasche einer 75-jährigen Frau geriet am Mittwochnachmittag (17.6.) gegen 16.45 Uhr in das Visier eines bislang unbekannten Kriminellen.

Im Bereich der Schöneckenstraße entriss dieser der Frau die Handtasche und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Passanten nahmen unmittelbar die Verfolgung auf und konnten der Seniorin die Handtasche, welcher sich der Täter im Rahmen der Flucht entledigt hatte, anschließend übergeben.

Der Tatverdächtige soll etwa 60 Jahre alt sein und graue Haare haben. Zur Tatzeit trug er einen orangefarbenen Pulli sowie eine blaue Dreiviertelhose.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06142/706-0 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K41) in Verbindung zu setzen.

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