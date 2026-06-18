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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Diebstahl von Kupferrohren gesucht

Darmstadt (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht zum Mittwoch (17.6.) auf ein Gebäude der Universität in der Grafenstraße abgesehen.

Nach derzeitigen Ermittlungen gelangten die bislang unbekannten Täter, in der Zeit zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr, in das Gebäude. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter insgesamt rund 20 Räume des leerstehenden Gebäudeteils. Aus den dort befindlichen Klimageräten trennten sie nach bisherigen Erkenntnissen etwa 300 bis 400 Meter Kupferrohre ab und entwendeten diese. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grafenstraße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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