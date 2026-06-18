Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf

Königstein i.T.: Auto flüchtet vor Polizeistreife

Festnahme eines 29-Jährigen

Mörfelden-Walldorf / Königstein (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18.6.), gegen 02.00 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen einen VW Golf auf der A 5 in Höhe Mörfelden-Walldorf einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Golfs missachtete jedoch die ihm erteilten Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Norden.

Mit Unterstützung weiterer Streifen aus den Polizeipräsidien Südhessen, Frankfurt und Westhessen, konnte die Flucht in Königstein i.T. durch Auslegen eines Reifenstoppsystems beendet werden.

Nachdem das Fahrzeug anhielt, flüchteten die beiden Insassen unmittelbar zu Fuß vom Unfallort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Verfolgung konnte der 29-jährige Beifahrer, der sich infolge des Unfalls leichte Verletzungen zuzog, vorläufig festgenommen werden.

Eine Fahndung nach dem Fahrer verlief bislang noch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern noch an.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden unter anderem verschiedene Alkoholika aufgefunden.

Ein Streifenwagen wurde im Zuge der Verfolgung an den Reifen beschädigt. Dieser musste, neben dem ebenfalls nicht mehr fahrbereiten VW Golf, abgeschleppt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

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