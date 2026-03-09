Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Werkstatt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagabend (07.03.2026) in die Werkstatthalle eines Autohauses am Salzgraben in Warendorf eingebrochen.

Über ein Tor verschafften sich die Täter gegen 23.33 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise zu den Tätern an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell