POL-WAF: Sassenberg. Mercedes Benz angefahren
Warendorf (ots)
Eine schwarze Mercedes Benz C-Klasse ist zwischen Freitag (06.03.2026, 20.50 Uhr) und Samstag (07.03.2026, 15.15 Uhr) in Sassenberg angefahren und beschädigt worden.
Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Beethovenstraße und wurde hinten rechts beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
