POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Volvo angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag (06.03.2026, 17.30 Uhr) und Samstag (07.03.2026, 08.50 Uhr) einen schwarzen Volvo V50 in Drensteinfurt-Rinkerode angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Alte Dorfstraße und wurde vermutlich beim Ein- und Ausparken vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

