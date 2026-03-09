PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Volvo angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag (06.03.2026, 17.30 Uhr) und Samstag (07.03.2026, 08.50 Uhr) einen schwarzen Volvo V50 in Drensteinfurt-Rinkerode angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Alte Dorfstraße und wurde vermutlich beim Ein- und Ausparken vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

