POL-WAF: Telgte. Frontalzusammenstoß mit Baum

Bei einem Alleinunfall in Telgte ist am Sonntag (08.03.2026, 17.30 Uhr) eine 34-jährige Autofahrerin in Telgte verletzt worden.

Die Telgterin war auf der K 17 unterwegs als sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Auto von der Straße abkam und frontal mit einem Baum zusammenstieß.

Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 25.600 Euro geschätzt.

