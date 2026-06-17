Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim

Mannheim: Einbruch in Gaststätte und Bowlingcenter

Festnahme von drei Tatverdächtigen

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (16.6.) gerieten eine Gaststätte sowie ein angrenzendes Bowlingcenter in der Werkstraße in Viernheim ins Visier Krimineller.

Nach ersten Erkenntnissen drangen drei Tatverdächtige im Alter von 20, 18 und 17 Jahren gewaltsam über eine Tür in die Gaststätte ein und entwendeten eine Geldkassette sowie zwei Geldbörsen mit Wechselgeld. Nachdem sie im angrenzenden Bowlingcenter keine Beute machen konnten, flüchteten sie vom Tatort.

Am Dienstagmorgen konnten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim die Tatverdächtigen im Rahmen ihrer Flucht in Mannheim vorläufig festnehmen.

Sie wurden im Anschluss zur Wache gebracht und müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Taten im Bereich infrage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

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