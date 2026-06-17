Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Steinewerfer beschädigt Auto auf Bundesstraße 426 und flüchtet

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (16.6.) wurden von einer Brücke über die Bundesstraße 426 bei Darmstadt Steine auf die Fahrbahn geworfen und ein durchfahrender BMW beschädigt.

Gegen 20 Uhr befuhr ein Fahrschulauto, besetzt mit einem 26-jährigen Fahrschüler und seiner 59 Jahre alten Fahrlehrerin, die Gernsheimer Straße in Richtung Darmstadt. Als sie die Brücke zwischen der Heidelberger und Malcher Straße passierten, schlugen zwei circa 3 Zentimeter große Steine in die Windschutzscheibe ein und beschädigten diese. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Sie konnten beobachten, wie ein circa 20 Jahre alter Mann, der mit einer grauen Wollmütze, einem weißen Shirt und einer dunklen Hose bekleidet war, Steine auf die Fahrbahn warf. Anschließend flüchtete er über die Brücke in Richtung Eberstadt Süd 3.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Wer den Tatverdächtigen vor der Tat oder bei seiner Flucht gesehen hat, wird gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

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