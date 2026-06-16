Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Fahrzeug überschlagen mit schwer verletzter Person

Gemarkung Rüsselsheim (ots)

Gegen 20:10 Uhr kam es am Dienstagabend (16.06.), auf der A 67 zwischen dem Mönchhofdreieck und der Anschlussstelle Rüsselsheim-Ost zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 38-jährige Fahrzeugführer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen musste die Ausfahrt aus Frankfurt kommend für etwa zwei Stunde gesperrt werden. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 35.000 Euro. Neben der Polizeiautobahnstation Südhessen waren die Feuerwehr Rüsselsheim und mehrere Rettungskräfte an der Unfallstelle im Einsatz. Die Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell