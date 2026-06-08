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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Sachbeschädigung - Bassum, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Sulingen, Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 01.06.2026, gegen 01:00 Uhr auf die Gebäuderückseite eines Modegeschäfts in Sulingen, Lange Straße, und beschädigte mutwillig die Verglasung einer Automatiktür des Geschäfts. Der Schaden wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und zum Täter machen können, sich mit der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 in Verbindung zu setzen.

Bassum, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am vergangenen Sonntagabend, gegen 18:10 Uhr die Bremer Straße (B51) aus Richtung Twistringen und bog nach links in Richtung Bassum, Einmündung Nienhaus, ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, 24-jährigen Fahrzeugführer. In der Folge stießen die Pkw zusammen, wodurch der 24-Jährige und seine Beifahrerin leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 11.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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