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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung

Diepholz (ots)

Einem 28-Jährigen wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstagvormittag mehrfach straffällig geworden zu sein. Gegen 10:15 Uhr soll der Tatverdächte einen Mitarbeiter eines Supermarkts in der Jupiterstraße in Stuhr im Geschäft angerempelt und im Weiteren mit den Fäusten und mit einer Dose Tomaten geschlagen haben. Der 27-jährige Mitarbeiter wurde dadurch leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 11:00 Uhr soll der 28-jährige Tatverdächtige mit einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Bremer Straße in Stuhr in Streit geraten sein. In diesem Zuge soll er ihr Eistee entgegengeschüttet und sie bedroht und beleidigt haben.

Gegen 11:20 Uhr soll er dann eine 16-Jährige am ZOB Brinkum und während der Busfahrt belästigt und beleidigt haben.

Der Tatverdächtige konnte durch die Polizei festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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