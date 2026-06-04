Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Diebstahl aus Wohnhaus - Diepholz, Dieseldiebstahl

Diepholz (ots)

Stuhr, Diebstahl aus Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am vergangenen Mittwoch, gegen 13:45 Uhr widerrechtlich Zugang in ein Einfamilienhaus in der Posener Straße in Stuhr und entwendete Schmuck. Der Täter flüchtete mit einem augenscheinlichen älteren Fahrrad in Richtung der Leipziger Straße, nachdem er von dem Hausbewohner auf frischer Tat in einem der Räume festgestellt wurde. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - südeuropäisches Aussehen - ca. 25 bis 35 Jahre alt - ca. 170 cm bis 180 cm groß - schlanke Statur - dunkle Haare - gepflegter, kurzer Bart - dunkelblaue Jeans - dunkelblaue Jacke

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter und zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 in Verbindung zu setzen.

Diepholz, Dieseldiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 02.06.2026, 20:00 Uhr bis 03.06.2026, 09:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Vechtaer Straße in Diepholz, Ortsteil Aschen. Dort öffnete der Täter die Dieseltanks von zwei Betonmischern und entwendete ca. 420 Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

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