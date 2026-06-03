Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl von Kupferdachrinnen in Hemsloh, Wohnungseinbruchsdiebstahl in Syke, Sachbeschädigung in Sulingen ++

Diepholz (ots)

Hemsloh - Diebstahl von Kupferdachrinnen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Hemsloh, Burlager Straße, von einem Gartenhaus ca. 20m Kupferdachrinne entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Syke - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagvormittag kam es in Syke, Barrier Straße, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl aus einem leerstehenden Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch Hebeln an einer Terrassentür in das Haus. Diebesgut ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auffällige Beobachtungen oder Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung im Freibad

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Gelände des Freibads, Promenadenweg, zu einer Sachbeschädigung. Die Täter betraten unbefugt das Gelände und warfen sämtliches Inventar ins Wasser. Zudem wurden zwei Graffitis gesprüht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

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