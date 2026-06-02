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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Kupferdachrinne entwendet, Diebstahl von Gartengeräten und E-Scooter ++

Diepholz (ots)

Diebstahl von Kupferdachrinne in Wagenfeld

Zwischen Sonntag, 31.05.2026, und Montag, 01.06.2026, kam es in Wagenfeld, Am Entenplatz, zu einem Diebstahl einer Kupferdachrinne. Es sind insgesamt ca. 14m entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Diebstahl von Gartengeräten in Sulingen

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in der Anne-Frank-Straße in Sulingen ein Diebstahl aus einem Gartenhaus. Es wurden Gartengeräte im Wert von ca. 850 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271-9690 entgegen.

Diebstahl eines E-Scooters in Sulingen

Im Laufe des Montags wurde in Sulingen, Schwafördener Weg, ein verschlossener E-Scooter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hier nimmt die Polizei in Sulingen ebenfalls Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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  • 01.06.2026 – 12:00

    POL-DH: ++ Diebstahl von Kupferdachrinnen in Diepholz ++

    Diepholz (ots) - Zwischen Donnerstag, 25.05.2026, und Sonntag, 31.05.2026, kam es in Diepholz, Schulweg, zum Diebstahl von Kupferdachrinnen. Es wurden insgesamt ca. 44m Dachrinne entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, meldet sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Diepholz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sabrina Büntemeyer Telefon: 05441 ...

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  • 31.05.2026 – 13:02

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.05.2026

    Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am 29.05.2026 im Zeitraum von 17:00 bis 23:15 Uhr kam es in Sulingen in der Föhrenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Hyundai, CE-...), beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite am ...

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  • 30.05.2026 – 12:25

    POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.05.2026

    Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Beteiligten Am Freitag, dem 29,05.2026, gegen 19:50 Uhr kam es in Sulingen auf der Barenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 47jährige Bet. 01 aus Weyhe befuhr mit ihrem Pkw (Seat, DH-...) die Bundesstraße 61 aus Barenburg kommend in Richtung Sulingen und wollte nach links in ...

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