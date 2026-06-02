Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Kupferdachrinne entwendet, Diebstahl von Gartengeräten und E-Scooter ++

Diepholz (ots)

Diebstahl von Kupferdachrinne in Wagenfeld

Zwischen Sonntag, 31.05.2026, und Montag, 01.06.2026, kam es in Wagenfeld, Am Entenplatz, zu einem Diebstahl einer Kupferdachrinne. Es sind insgesamt ca. 14m entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Diebstahl von Gartengeräten in Sulingen

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignete sich in der Anne-Frank-Straße in Sulingen ein Diebstahl aus einem Gartenhaus. Es wurden Gartengeräte im Wert von ca. 850 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271-9690 entgegen.

Diebstahl eines E-Scooters in Sulingen

Im Laufe des Montags wurde in Sulingen, Schwafördener Weg, ein verschlossener E-Scooter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hier nimmt die Polizei in Sulingen ebenfalls Hinweise entgegen.

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