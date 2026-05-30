Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.05.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Beteiligten Am Freitag, dem 29,05.2026, gegen 19:50 Uhr kam es in Sulingen auf der Barenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 47jährige Bet. 01 aus Weyhe befuhr mit ihrem Pkw (Seat, DH-...) die Bundesstraße 61 aus Barenburg kommend in Richtung Sulingen und wollte nach links in Richtung der Bundesstraße 214 abfahren. Dabei übersah sie den 59jährigen Bet. 02 aus Nienburg, der ihr mit seinem Pkw (Mercedes, DH-...) entgegen kam. In Folge des Zusammenstoßes wurden die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt und der Beifahrer der Bet. 02 leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 30.05.2026 gegen 02:28 Uhr wurde bei dem 21jährigen Fahrzeugführer aus Bremerhaven eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Nach der Durchführung der Blutentnahme gab der junge Mann seinen Führerschein ab und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

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