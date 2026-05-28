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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen, Wohnungseinbruchdiebstahl - Stuhr, Einbruchdiebstahl - Sulingen, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - Syke, Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen, Wohnungseinbruchdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 22.05.2026, 13:30 Uhr bis 26.05.2026, 17:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bruchhausen-Vilsen, Lange Straße, ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendete er Wertgegenstände und entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Stuhr, Einbruchdiebstahl aus Transporter

Eine unbekannte Person brach in der Zeit vom 26.05.2026, 16:45 Uhr bis 27.05.2026, 06:15 Uhr in einen Transporter (Mercedes-Benz Vito) ein und entwendete aus diesem Werkzeug. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in Brinkum-Nord an der Bremer Straße (Fahrtrichtung Bremen). Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Sulingen, Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am 27.05.2026, gegen 07:45 Uhr die Lange Straße in Sulingen und beabsichtigte nach links in die Bogenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten, 54-jährigen Fahrer eines Hyundai. Im Folgenden kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die beiden Beteiligten sowie die Mitfahrerin des 54-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Syke, Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem Audi am 27.05.2026, gegen 22:40 Uhr den Kreisverkehr Auf der Heide / Nordwohlder Straße in Richtung Syke und verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun und einer Straßenlaterne. In diesem Zuge verletzte er sich leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 19.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27-Jährige seinen Pkw mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Ein Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille. Aufgrund dessen musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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