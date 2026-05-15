POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer fahren ineinander - ein leicht und ein schwer Verletzter (14.05.2026)
Engen (ots)
Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, sind zwei alkoholisierte Pedelec-Fahrer auf dem Schwimmbadweg auf Höhe des Erlebnisbades ineinander gefahren und gestürzt. Beide Männer zogen sich durch den Unfall teils schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus, der 26-Jährige hatte sich leicht verletzt. Beide beteiligten Radfahrer trugen keinen Helm. Um den Unfallhergang zu ermitteln ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt worden.
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