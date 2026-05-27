Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "Rund läuft's - sicher im Kreisel": 30 Teilnehmende informierten sich über sicheres Radfahren

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Diepholz (ots)

Mit großem Interesse und reger Beteiligung fand am vergangenen Dienstag die geführte Kreiseltour unter dem Motto "Rund läuft's - sicher im Kreisel" statt. Insgesamt 30 Radfahrende aller Altersgruppen nahmen an der rund zweistündigen Tour teil, die gemeinsam von der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz, der Polizeiinspektion Diepholz, dem ADFC und der Stadt Diepholz organisiert wurde. Vertreten waren dabei sämtliche Fahrradarten - vom klassischen Alltagsrad über Rennräder und Mountainbikes bis hin zu Pedelecs.

Trotz hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad Celsius ließen sich die Teilnehmenden die Tour nicht nehmen und trotzten der Hitze mit großem Elan. Zum Auftakt am Diepholzer Rathaus verteilte die Verkehrswacht Warnwesten, die für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit während der Fahrt sorgten.

Von dort aus führte die Strecke durch sämtliche Diepholzer Kreisverkehre. Gemeinsam erläuterten die Organisatoren die Besonderheiten der verschiedenen Kreisel und gingen auf typische Gefahrensituationen für Radfahrende ein. Dabei blieb an jeder Station ausreichend Zeit für Fragen und den direkten Austausch. Die Teilnehmenden nutzten diese Gelegenheit intensiv, um konkrete Verkehrssituationen anzusprechen und Unsicherheiten zu klären.

Immer wieder war aus der Gruppe zu hören, dass selbst erfahrene Radfahrende "doch wieder einiges Neues gelernt" haben. Besonders der praxisnahe Austausch sowie die anschaulichen Erläuterungen vor Ort wurden von den Teilnehmenden sehr positiv aufgenommen.

Hintergrund der Aktion ist die Tatsache, dass Kreisverkehre laut Unfallauswertungen zu den auffälligen Unfallschwerpunkten für Radfahrende zählen. Ziel der Tour war es daher, das Bewusstsein für mögliche Risiken zu schärfen und durch konkrete Verhaltenshinweise zur eigenen Sicherheit beizutragen.

Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Angesichts der großen Beteiligung und der positiven Rückmeldungen kann von einer rundum gelungenen Tour gesprochen werden. Die Veranstaltung machte deutlich, wie wichtig Aufmerksamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und sicheres Verhalten im Kreisverkehr für alle Verkehrsteilnehmenden sind.

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