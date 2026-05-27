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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schützenfest Pestinghausen - Körperverletzung

Diepholz (ots)

Am Pfingstsonntag, den 24.05.2026, gegen 23:50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände des Schützenfestes in Pestinghausen, Nordwohlder Straße (Syke) schlagen würden. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei leicht verletzte Mitarbeiter einer beauftragten Sicherheitsfirma. Diese schilderten, dass sie eine Gruppe von sechs bis zehn männlichen Jugendlichen aus dem Festzelt verwiesen haben, da diese provokant und aggressiv aufgetreten sei. Kurz danach seien sie von den verwiesenen Personen mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden. Die jugendlichen Tatverdächtigen konnten nicht näher beschrieben werden. Eine ärztliche Versorgung lehnten die beiden Leichtverletzten ab. Die Tatverdächtigen konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden und sind bislang unbekannt. Die Polizei Syke bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern und dem Tatablauf machen können, sich unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

Im gesamten Verlauf des Schützenfestes wurde nach bisherigem Stand eine geringe einstellige Anzahl an Körperverletzungsdelikten registriert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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