Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Müllfahrzeug

Diepholz (ots)

Auf der B51 zwischen Barnstorf und Drentwede kam es heute Vormittag gegen 11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Müllfahrzeug die B51 in Fahrtrichtung Drentwede und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz vor der Straße Am Bremer Dreh abzubiegen. Hierbei kam das Müllfahrzeug besetzt mit dem 62-jährigen Fahrer zum Stehen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine dahinterfahrende 24-jährige Pkw-Fahrerin auf das stehende Müllfahrzeug auf. Die 24-Jährige erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen im Bereich der Beine und des Beckens. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw, ein Mercedes, war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war weiterhin fahrbereit. Die Unfallstelle ist aktuell für die weiteren Maßnahmen vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

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