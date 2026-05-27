Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum, Werkzeugdiebstahl - Weyhe, Brand eines mobilen Klimageräts - Twistringen, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Diepholz (ots)

Bassum, Werkzeugdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 25.05.2026, 08:00 Uhr bis 26.05.2026, 06:00 Uhr, eine Werkzeugkiste auf, die auf der Ladefläche eines Transporters (Ford Transit) stand. Dieser parkte in der Osterbinder Straße in Bassum. Aus der Kiste wurden diverse Werkzeuge, u. a. eine Kabeltrommel, eine Trennmaschine und eine Trennscheibe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Weyhe, Brand eines mobilen Klimageräts

Am vergangenen Dienstag, gegen 19:30 Uhr geriet ein mobiles Klimagerät in einem Einfamilienhaus in Weyhe, Bremer Straße, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde das Inventar des brandbetroffenen Zimmers sowie das dortige Fenster beschädigt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Twistringen, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein 50-jähriger Pkw-Führer beabsichtigte am 26.05.2026, gegen 15:15 Uhr von einem Parkplatz eines Getränkemarkts auf die Bremer Straße in Twistringen einzubiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden, 53-jährigen Fahrer eines Pedelecs. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro beziffert.

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