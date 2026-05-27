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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "3.000 Schritte zur Gesundheit" geht am 02.06.2026 mit dem Motto "GeHirntraining" weiter

Diepholz (ots)

Nach dem Auftakt im Mai, bei dem bereits eine erste Tour im Rahmen des Projekts "3.000 Schritte zur Gesundheit" stattgefunden hat, wird die Veranstaltungsreihe 2026 fortgesetzt. Das Projekt lädt weiterhin zu gemeinsamen Spaziergängen durch Diepholz ein. Im Mittelpunkt stehen Bewegung an der frischen Luft, soziale Begegnungen sowie alltagsnahe Informationen rund um Gesundheit und Sicherheit. Der Termin am kommenden Dienstag, den 02.06.2026, steht unter dem Motto "GeHirntraining". Dabei erwarten die Teilnehmenden leichte kognitive Übungen und Denkanstöße zur Förderung der geistigen Fitness - eingebettet in einen gemeinsamen Spaziergang über rund 3.000 Schritte. Der Treffpunkt ist wie gewohnt um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Von dort startet die Gruppe gemeinsam auf die bekannte Strecke durch die Stadt.

Die weiteren Termine der Reihe finden an folgenden Terminen statt:

   - 07.07.2026
   - 04.08.2026
   - 01.09.2026

Wie in den Vorjahren wird das Projekt in Kooperation mit der Polizeiinspektion Diepholz, dem Niedersächsischen Turner-Bund, der Sportgemeinschaft Diepholz, dem ADFC, Ortsgruppe Diepholz sowie der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz durchgeführt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung kann unter der Tel.-Nr. 05441 9090 oder per E-Mail an webmaster@stadt-diepholz.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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