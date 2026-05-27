Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Brand eines Kellerabteils

Diepholz (ots)

Am 24.05.2026, gegen 20:40 Uhr brannte ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Moorstraße in Diepholz. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Gebäudeschaden wurde auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Kellerräume wurden beschlagnahmt.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich mutmaßlich um Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandentstehung und zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

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