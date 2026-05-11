Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Mudenbach und Wahlrod

Mudenbach (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 265 zwischen den Ortschaften Mudenbach und Wahlrod befindet sich die Polizei dort derzeit in einer Verkehrsunfallaufnahme.

Es wird gebeten, die Örtlichkeit entsprechend zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

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