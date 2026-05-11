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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Mudenbach und Wahlrod

Mudenbach (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 265 zwischen den Ortschaften Mudenbach und Wahlrod befindet sich die Polizei dort derzeit in einer Verkehrsunfallaufnahme.

Es wird gebeten, die Örtlichkeit entsprechend zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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  • 11.05.2026 – 12:53

    POL-PDMT: Zeugenaufruf

    Nassau (ots) - Am Sonntagabend soll es gegen 19:00 Uhr im Freiherr-vom-Stein Park in Nassau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und drei Jugendlichen gekommen sein. Der geschätzt 35jährige Mann soll die Jugendlichen geschlagen und deren E-Roller auf den Borden geworfen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Ems Viktoriaallee 21 56130 Bad Ems Telefon: ...

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  • 10.05.2026 – 05:00

    POL-PDMT: Pressemeldung der Polizei Hachenburg vom 10.05.2026

    Hachenburg (ots) - 1. Verkehrsunfall durch vermutlich herabfallende Ladung Unfallort: L 278 zwischen Neunkhausen und Kirburg Unfallzeit: 08.05.2026, ca 13:30 Uhr Hergang: Am besagten Tag befuhr eine Pkw Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L 278 von Neunkhausen nach Kirburg. Vor ihr befand sich ein Lkw. Von diesem ist nichts bekannt. Auf der Strecke kam ihnen ein weiterer Lkw entgegen. Auch von diesem ist nichts bekannt. ...

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