POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Mudenbach und Wahlrod
Mudenbach (ots)
Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 265 zwischen den Ortschaften Mudenbach und Wahlrod befindet sich die Polizei dort derzeit in einer Verkehrsunfallaufnahme.
Es wird gebeten, die Örtlichkeit entsprechend zu umfahren.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
PHK Hannebauer
Telefon: 02662-9558-0
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