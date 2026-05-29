Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen, Wohnungseinbruchdiebstahl - Bassum, Einbruchdiebstahl aus Transporter - Stuhr, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Platzverweis

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen, Wohnungseinbruchdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 27.05.2026, 07:30 Uhr bis 28.05.2026, 11:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Bruchhausen-Vilsen, Schöne Reihe, ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Aus diesen entwendete er Schmuckgegenstände und entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Bassum, Einbruchdiebstahl aus Transporter

Eine unbekannte Person brach in der Zeit vom 22.05.2026, 15:00 Uhr bis 28.05.2026, 12:00 Uhr in einen weißen Transporter (Fiat Ducato) ein und entwendete aus diesem mehrere Werkzeuge. Das Fahrzeug parkte in der Osterbinder Straße in Bassum. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Stuhr, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach Platzverweis

Der Polizei wurde am vergangenen Donnerstag, gegen 11:30 Uhr mitgeteilt, dass sich eine nicht berechtigte Person in einer Halle einer Firma in Stuhr, Kladdinger Straße, aufhalten soll. Vor Ort wurde ein 39-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz angetroffen, der sich dort augenscheinlich häuslich eingerichtet hat. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er nicht nach. Stattdessen ging er bedrohlich auf die Beamten zu und schlug in deren Richtung, traf diese aber nicht. Der 39-Jährige wurde in der Folge zu Boden gebracht. Dabei sperrte er sich und schlug einem der eingesetzten Polizisten mehrfach gegen den Kopf. Nachdem die Beamten Reizstoff gegen den gewaltsamen Täter einsetzten, konnte er gefesselt werden. Während dieser polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten wiederholt. Ein Polizeibeamter wurde durch den tätlichen Angriff des 39-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Polizisten sowie den Täter. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung.

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