PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Augsburg (ots)

Nördlingen - Bereits am Samstag (24.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Elektro-Auto vom Gelände eines Autohauses in der Gewerbestraße.

Gegen 20.00 Uhr brachte der Unbekannte offenbar fremde Kennzeichen an dem grauen Hyundai an. Kurze Zeit später entwendete der Mann das Auto. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:20

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

    Augsburg (ots) - Göggingen / Bundesstraße B 17 / FR Süden - Bereits am Mittwoch (28.01.2026) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der B 17. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit einem grauen Hyundai die B 17 in Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Auffahrt Eichleitnerstraße im Bereich der Bahnunterführung wechselte der 44-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (02.02.2026) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rosenaustraße unterwegs. Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:19

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Enkeltrick

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Montag (02.02.2026) meldete sich gegen 13.15 Uhr ein bislang unbekannter Anrufer bei einem 92-Jährigen und gab sich als Polizeibeamter aus. Dabei gab er an, seine Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet. Am Telefon forderte der Anrufer zudem eine Kaution von dem 92-Jährigen, um eine Untersuchungshaft gegen seine Enkelin abzuwenden. Obwohl dem 92-Jährigen die Masche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren