Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Augsburg (ots)

Nördlingen - Bereits am Samstag (24.01.2026) entwendete ein bislang unbekannter Mann ein Elektro-Auto vom Gelände eines Autohauses in der Gewerbestraße.

Gegen 20.00 Uhr brachte der Unbekannte offenbar fremde Kennzeichen an dem grauen Hyundai an. Kurze Zeit später entwendete der Mann das Auto. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071 / 560 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell