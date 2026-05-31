Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.05.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Am 29.05.2026 im Zeitraum von 17:00 bis 23:15 Uhr kam es in Sulingen in der Föhrenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Hyundai, CE-...), beschädigte diesen im Bereich der Fahrerseite am Stoßfänger und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Am 31.05.2026 gegen 03:10 Uhr wurde durch Beamte der Polizei in Sulingen in der Barenburger Straße in Sulingen ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw (Renault) kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnte eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch alkoholische Getränke festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Twistringen - E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt Am Samstag, den 30.05.2026 befuhr ein 37-Jähriger aus Twistringen zunächst die Wildeshäuser Straße mit einem E-Scooter. Nachdem er die Westerstraße kreuzte, stürzte er, als er auf den dortigen Gehweg auffahren wollte. Der Fahrer des E-Scooters erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab 2,08 Promille. Sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wagenfeld - Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern Am 30.05.2026 kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Eine 24-Jährige aus Diepenau und ihre 24-Jährige Beifahrerin aus Wagenfeld, sowie ein 58-Jähriger aus Hude befuhren die Diekstraße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang unbekannten Gründen geriet die 24-Jährige auf Höhe einer Brücke in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem 58-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrerin des Motorrades schwer, sowie ihre Beifahrerin leicht. Der 58-jährige Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Diepholz - Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin Eine 74-jährige Diepholzerin beabsichtigte, mit ihrem Pkw aus dem Katharina-Staritz-Weg nach links in die Bremer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie eine ihr entgegenkommende, bevorrechtigte 52-jährige Fahrradfahrerin aus Diepholz. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.1000 Euro.

Diepholz - Behinderung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht! Am 30.05.2026 gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei eine Behinderung/Gefährdung des Straßenverkehrs gemeldet. Zwei PKW sollen auf der B51 zwischen Hüde und Diepholz über einen längeren Zeitraum nebeneinander gefahren sein. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710 zu melden.

Diepholz - PKW kollidiert mit Baum

Am 30.05.2026 gegen 23:04 Uhr kam es in der Moorstraße in Diepholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Baum. Der 41-Jährige Fahrzeugführer aus Essen (Oldb.) kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet.

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