Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2605076

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Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Mittwoch, 20. Mai 2026, fuhr ein 62-jähriger Motorradahrer von der Feldstraße in Haan in den Kreisverkehr zur Dieker Straße ein. Der Fahrer eines Audi A4 befuhr die Dieker Straße und hatte ebenfalls die Absicht, in den Kreisverkehr einzufahren. Hierbei missachtete er den vorfahrtberechtigten 62-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr befand. Der Motorradfahrer musste nach eigenen Angaben eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte hierbei. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Das Motorrad wurde jedoch beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des grauen Audi über die Dieker Straße. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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